Beni culturali | nanomateriali e stampa 3D | rinasce la Fontana dei Draghi a Villa Mondragone

(Di lunedì 10 luglio 2023) Monte Porzio Catone (Rm), 10 lug. (Adnkronos) - Con la3D si è ricostruita in Pa Nylon Sinterizzato laser una testa di drago, con nuovicompositi si è contrastato il biodeterioramento grazie a intrinseche proprietà antimicotiche e antibatteriche. Sono scesi in campo i migliori esperti dell'Università di Roma Tor Vergata per dare nuova vita alla storicadeidi, a Monte Porzio Catone, a pochi chilometri da Roma, e che oggi torna così a zampillare grazie ad un sapiente restauro. Ladella più grande tra le Ville tuscolane è una meraviglia secentesca e viene inaugurata oggi dopo oltre un secolo di 'silenzio'. A mostrare ogni dettaglio della 'cura' a cui è stata sottoposta ladei ...

L'inaugurazione oggi a Monte Porzio Catone, in campo gli esperti dell'Università di Roma Tor Vergata Con la stampa 3D si è ricostruita in Pa Nylon Sinterizzato laser una testa di drago, con nuovi ...Lo studio legale VML di Benevento (avv.ti Verlingieri Katiuscia, Maddalena Emilio e Lavorgna Emilio), dell'UNSA Confsal, ha ottenuto un'importante vittoria legale contro il MIC, ...Lì dove si è laureata in materie letterarie con indirizzo storico - artistico, per poi conseguire il Master in Conservazione deie dell'ambiente alla Lumsa di Roma. Una attività ...

Emilia Romagna, Sangiuliano: “Oggi qui per attenta valutazione ... Ministero della cultura

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ..."Il programma per un rilancio autentico dell'economia del turismo nei territori del sisma non può non ripartire dalla consapevolezza dell'importanza dei beni culturali ecclesiastici come risorsa fonda ...