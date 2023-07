Benaglia e Uliano Fim Cisl | “Positiva conferma da Stellantis per quinto modello”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 luglio 2023) “Alla luce delle dichiarazioni fatte dal Ministro Urso e dal Ceo Tavares, non solo ci aspettiamo di essere coinvolti preventivamente dal MiMIT per definire preventivamente i contenuti dell’accordo di transizione, ma chiediamo che questo possa realizzare a due anni dalla nascita diun vero e proprio rilancio industriale e occupazionale di cui abbiamo fortemente bisogno – dichiarano il Segretario generale FimRobertoe del Segretario nazionale FimFerdinando-. L’impegno dideve essere assolutamente presidiato dal Governo e definito insieme alle parti sindacali con un impegno d’investimenti soprattutto sui modelli al centro della transizione ecologica. Il dialogo sociale conanche in Italia, come in Francia e ...