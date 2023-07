Belen Rodriguez e Stefano De Martino | nuova crisi? Gli indizi

(Di lunedì 10 luglio 2023)Demaretta? Glisocial che fanno pensare ad unadi coppiaDestanno affrontando un nuovo periodo di? Stando alle voci, sì: ci sarebbe unaper la coppia. Alcuni utenti molto attenti si sono accorti che è sparito il selfie recente con Dedal profilo social della. Un selfie buffo che li ritraeva insieme durante una recente vacanza in cui entrambi facevano delle smorfie e che aveva spento le voci sulla presuntache li aveva travolti....

Si parte dal testamento di Silvio Berlusconi, per passare poi all'avvincendamento trae Veronica Gentili, agli altri movimenti in Mediaset e con "Torna a casa Alessi" il mondo dello ...Ci risiamo: siamo di fronte ad una nuova crisi trae Stefano De Martino . Il copione è sempre lo stesso: saltano le fedi, saltano le foto di coppia su Instagram, e saltano parecchi nervi: a loro due presumibilmente, ed agli italiani di ...ha fatto molto discutere in questo periodo perchè ha rivelato di aver deciso di abbandonare sia la conduzione di Tu si que vales che de Le Iene . Il motivo Voci di corridoio hanno ...

Stefano De Martino toglie la fede, ancora in crisi con Belen Rodriguez TGCOM

Gossip: Belen e Stefano De Martino si sono lasciati Lui toglie la fede, lei le foto da Instagram. Alcuni indizi gettano luce su una nuova crisi di coppia.Sembra che ci sia nuova aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E c’è addirittura chi ipotizza che i due si sarebbero già lasciati. Di nuovo. Innanzitutto la showgirl argentina ha rimo ...