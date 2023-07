Belen Rodriguez e Stefano De Martino | è nuova crisi | lui toglie la fede | lei fa di peggio | il grave sospetto

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ci risiamo: siamo di fronte ad unatraDe. Il copione è sempre lo stesso: saltano le fedi, saltano le foto di coppia su Instagram, e saltano parecchi nervi: a loro due presumibilmente, ed agli italiani di conseguenza. Questa volta torna il fantasma di un terzo incomodo: uno di quelli che hanno un certo peso, che arrivano dal passato ed ai quali si è sorriso per convenienza a quanto pare.Desila, il gesto lascia senza parole i fan L’Italia ha un sogno: superare un’estate senza dover assistere ad unatraDe...

ha fatto molto discutere in questo periodo perchè ha rivelato di aver deciso di abbandonare sia la conduzione di Tu si que vales che de Le Iene . Il motivo Voci di corridoio hanno ...e Stefano si sono lasciati di nuovo: crisi di coppia in corsoe Stefano si sono lasciati di nuovo Il mistero della fede e il gossip su Alessia Marcuzzie Stefano De Martino si sono di nuovo lasciati In questi giorni stanno circolando moltissime voci su una nuova presunta crisi, con alcuni indizi che hanno letteralmente scatenato i ...Una nuova tempesta sembra essersi abbattuta sulla relazione trae Stefano De Martino . La modella argentina ha infatti rimosso l'ultima foto che li ritraeva insieme sul suo profilo Instagram , lasciando molti fan a interrogarsi sulla stabilità ...

Belén Rodriguez e Stefano De Martino: è di nuovo crisi Vanity Fair Italia

Se in queste ore la crisi tra i due volti noti della tv essere stata certificata, nuovi dettagli farebbero comprendere come la situazione tra Belen e Stefano fosse già difficile da tempo.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...