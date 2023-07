Battipaglia | perseguitava l’ex moglie | arrestato

Leggi su zon

(Di lunedì 10 luglio 2023) Nella mattinata del 7 luglio, i Carabinieri del Comando Compagnia di, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura, nei confronti di C.C., per atti persecutori nei confronti del. L’indagato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per i medesimi fatti, avrebbe violato le prescrizioni a cui era sottoposto allontanandosi dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. Segui ZON.IT su Google News.