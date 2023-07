Basket | Virtus Bologna Awudu Abass rinnova per una stagione

... quando il 29 gennaio, dopo un anno e mezzo di stop, per 6' ritorna in campo nella vittoria casalinga con Verona", ha concluso la. - foto LivePhotoSport - . pdm/com 10 - Lug - 23 15:19 . 10 ...: E' sicuramente comprensibile vedere la proverbiale salita sul carro del vincitore. ... lo scorso anno alla Leonfortese; Cristian Priola, esterno classe '99, lo scorso anno al...'Andrò dritto al punto: smetto di giocare a. Finisco con ilgiocato'. Per un capitano che rinnova, Marco Belinelli altri due anni allaBologna, un altro che lascia nello stesso giorno. ha deciso di 'appendere le scarpe al chiodo' come si dice in ...

UFFICIALE: AWUDU ABASS RINNOVA CON LA VIRTUS – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A ... Bologna Basket

Con la canotta bianconera ha vinto uno scudetto, l'EuroCup e due Supercoppe Italiane.BOLOGNA (ITALPRESS) - La Virtus Pallacanestro Bologna ha ...Coach Galbiati: "Mi aspetto un giocatore con delle motivazioni extra, pronto a mettersi al servizio della squadra ma con anche tantissimo desiderio di fare bene a livello personale" ...