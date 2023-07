Basket | Europei Under 20 2023 | l’Italia perde per 55-52 contro la Turchia ma passa agli ottavi di finale

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 luglio 2023) Brutto ko pernell’ultima partita della fase a gironi degli20 di. A Heraklion, in Grecia, i ragazzi di coach Alessandro Magro subiscono un parziale di 19-13 nel quarto periodo e vengono sconfitti per 55-52 dalla. Fondamentali per la squadra di Fikret Dogan i 26 punti e 8 rimbalzi di uno scatenato Berke Buyuktuncel e i 10 a testa di Karahan Efeoglu ed Emir Adiguzel, mentre al Bel Paese non bastano i 15 punti di Luca Vincini e i 13 di Alfredo Boglio. A causa di questa sconfittaguadagna soltanto un punto in classifica, salendo a quota 4. Ora gli azzurri dovranno attendere l’esito di Belgio-Israele per capire in che posizione concluderanno il girone A e di conseguenza per sapere chi saranno gli avversari deglidi ...