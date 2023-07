...Policlinico diin gravi condizioni dopo un incidente stradale, ma grazie a una delicata operazione è sopravvissuta. Protagonista una bambina di 5 anni, salvata da un intervento che le ha...È arrivata al Policlinico dicon gli esiti di un grave trauma epatico, procurato in seguito a un grave incidente. La bambina di 5 anni è stata sottoposta in urgenza ad un intervento chirurgico di epatectomia destra dall'...... dall'altro le forze istituzionali coinvolte in attività più complesse di rimozione dei rifiuti, tra cui l'Esercito che hacarcasse di auto dalla Grava di Faraualla e liberato il territorio ...

Bari, rimosso metà fegato a una bimba dopo grave incidente | Lei ringrazia i medici con un disegno TGCOM

Il delicato intervento chirurgico è stato eseguito con successo nell'ospedale di Bari dall'equipe del professor Francesco Tandoi. La piccola paziente è tornata a casa in ottime condizioni cliniche.