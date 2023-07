Barcelona SC vs Estudiantes – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il Barcellona SC ospita l’nell’andata dei quarti di finale della Copa Sudamericana mercoledì 12 luglio Gli ecuadoriani sono scesi nella competizione secondaria sudamericana dopo essersi classificati terzi nel loro gruppo di Copa Libertadores, mentre gli argentini sono arrivati secondi nel Gruppo C. Il calcio di inizio diSC vsé previsto alle 3 del mattino ora italiana Anteprima della partitaSC vsa che punto sono le due squadre Barcellona Dopo essersi classificati secondi in Copa Libertadores nel 1990 e nel 1998, i 16 volte campioni dell’Ecuador avrebbero sperato di fare un altro grande passo nel principale torneo continentale del Sud America. Tuttavia, l’Idolo del Ecuador si è ritirato dopo aver raccolto solo quattro punti in ...