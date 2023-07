Barbie | Noah Baumbauch diserta la premiere per lo sciopero | Niente accade a Hollywood senza sceneggiatori

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 10 luglio 2023)non si è presentato alladia causa dellodella WGA e la compagna Greta Gerwig ha rilasciato una dichiarazione in sua vece.di Greta Gerwig ha tenuto la sua sontuosa prima mondiale a Los Angeles questa domenica, conquistando lo Shrine Auditorium e colorando di rosa la città degli angeli. Tuttavia, in molti hanno notato un'asimportante alla, quella diBaumbach, co-sceneggiatore del film e partner di Gerwig. "Baumbach, il mio partner di scrittura e co-creazione, il mio compagno nell'amore, nella vita e nell'arte, non è qui. Sta sostenendo con passione la lotta del Writers Guild of America", ha detto spiegato la Gerwig. "È un amante delle ...