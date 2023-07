Barbara d’Urso | una foto dietro l’addio a Mediaset? Lei rompe il silenzio

(Di lunedì 10 luglio 2023) Da quandoè stata fatta fuori da Pomeriggio Cinque è scoppiato un vero e proprio putiferio mediatico. Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che la scelta è dipesa dalle garanzie chieste dalla conduttrice, mentre quest’ultima ha lamentato il modo in cui è stata “licenziata”. E mentre la storia prosegue in attesa di uno sviluppo sul futuro della partenopea, qualcuno ha provato a dare un’altra spiegazione a quanto sta succedendo. C’entrerebbe una, che però la conduttrice nega la connessione con un comunicato.: una? Dopo che siache Pier Silvio Berlusconi hanno raccontato la propria versione dei fatti, qualcuno ha provato a ...

La Orlando , attualmente al timone del programma Ogni cosa al suo posto in onda su Real Time, ha colto l'occasione anche per commentare l'inaspettato addio dia Mediaset : Leggi anche ...L'era posta Pomeriggio 5 prevede qualche novità. L'addio forzato della conduttrice a Mediaset è stato uno degli argomenti più discussi in questi ultimi giorni. Un saluto che certamente non era ...... cinque giorni prima era stato contattato da Umberto Brindani, direttore di 'Oggi', e da Cristina Nutrizio, autrice del programma 'Live' di. 'Mi comunicavano di avere in mano la ...