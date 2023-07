Banca Generali | raccolta netta giugno a 527 milioni +7%

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 luglio 2023)totale a 527di euro a, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (3.269 mln da inizio anno);in soluzioni gestite e consulenza evoluta su amministrato a 333(1.609da inizio anno). Sono i numeri realizzati dalo scorso mese. ”Si conferma dunque un trend di crescita forte e costante anche in mese con marcata stagionalità”, afferma l’istituto in una nota. “Anchesi conferma un mese di forte crescita e qualità, nonostante elementi non ricorrenti quali le scadenze fiscali”, afferma l’amministratore delegato e direttore generale di, Gian Maria Mossa. ...