Bambina scomparsa a Firenze | i genitori | Appello a Giorgia Meloni | ci stia vicino

Ricerche e indagini serrate, ma della piccina nessuna traccia neanche nelle telecamere. L'albergo resta la chiave del misteroIl caso di Kata, la piccola peruvianada un mese. La mamma e il papà in un video chiedono aiuto al premier'La bimba non è mai stata con me', disse, precisando che il giorno in cui laerae lui sarebbe dovuto venire a prenderla, era stato convocato per un lavoro urgente e aveva dovuto ...

KATA: la Notizia è arrivata adesso! C'è una Novità sulla Bambina scomparsa a Firenze iLMeteo.it

"Kata è ancora viva, lo sento". A un mese dalla scomparsa di sua figlia, 5 anni, dall'ex hotel Hastor di Firenze, Katherine Alvarez, peruviana, accusa: "Ci sembra di essere stati abbandonati, avvertia ...Un appello alla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni perché segua da vicino il loro caso. Lo hanno rivolto, con un breve video, i genitori di ...