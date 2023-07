Bagnino accoltellato | minore fermato | «Solo ora capisco il guaio che ho fatto»

(Di lunedì 10 luglio 2023) Hasedici anni, non ha precedenti né segnalazioni di alcun tipo, va a scuola e appartiene a una famiglia di onesti lavoratori che vive non lontano dal Rione Sanità. Eccolo, il baby...

Ilè stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale Fatebenefratelli, e adesso i sanitari ritengono che sia fuori pericolo. A portare avanti le indagini è la Squadra mobile ...- - > Fotogallery - Napoli,dopo lite per un lettino - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery - Napoli,dopo lite per un lettino - - > ...È stato fermato un minorenne accusato di averildi 42 anni ieri 9 luglio a Marechiaro, a Napoli. Il ragazzino che alcuni testimoni avevano indicato in un 16enne è accusato di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli ...

Per fortuna le coltellate non sono arrivate ad organi vitali, ma per il bagnino di 41 anni una normalissima giornata di lavoro poteva trasformarsi in tragedia. A Marechiaro, una delle mete più gettona ...Bagnino accoltellato a Napoli, immediata svolta nelle indagini. La squadra mobile della questura di Napoli ha sottoposto a fermo un minore, indiziato del tentato omicidio del 42enne ieri, in un lido d ...