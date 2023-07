Avellino | ufficiale l’arrivo di Patierno | i dettagli dell’accordo

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCosimo Francescoè un nuovo calciatore dell’US1912. Dopoin Irpinia nella giornata di sabato (leggi qui), la società irpina ha annunciato l’ingaggio del bomber. Ecco la nota: “L’U.S.1912 comunica di aver acquisito dalla Virtus Francavilla, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cosimo Francesco. Nato a Bitonto il 1 marzo 1991 l’attaccante pugliese ha firmato con il club un contratto biennale con opzione per il terzo anno al verificarsi di alcune condizioni. In carriera ha indossato le maglie di Teramo, Bisceglie, Grosseto, Gravina, Nardò, Bitonto, e Virtus Francavilla. Tra i professionisti ha collezionato 91 presenze, divise tra serie C, Coppa Italia, Coppa di C e ...

Con la separazione, non ancora, da Gaetano Fontana, protagonista della salvezza dell'... La sede che ospiterà i Corallini sarà Montella, in provincia di. Il comune irpino ospiterà la ...I corallini saranno in provincia didal 21 luglio al 4 agosto 2023.

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cosimo Patierno all’Us Avellino 1912. La società ...L’ASD Del Fes Avellino è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Matteo Santucci, che completerà il reparto esterni.Nato a Roma il 10 Aprile ...