Avellino | scelto il portiere | arriva dalla Serie B

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’hailper la prossima stagione. La società irpina, dopo aver vagliato i profili di Ivan Lanni e Lorenzo Andrenacci ha virato su Simone Ghidotti. Il classe 2000 sarà il prossimo rinforzo per la formazione guidata da Massimo Rastelli. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, nonostante la giovane età ha già collezionato quasi 100 presenze inC con le maglie di Pergolettese e Gubbio. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Como inB, collezionando 18 presenze. In passato, Ghidotti ha vestito anche la maglia della Fiorentina. Arriverà in Irpinia con la formula del prestito. Sul binario delle uscite, vicina la cessione di Richard Gabriel Marcone al Sorrento., ufficiale l’arrivo di Patierno: i dettagli ...