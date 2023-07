(Di lunedì 10 luglio 2023) (Adnkronos) – Laè una realtà consolidata, che si basa su un modello di business all’avanguardia, capace di evolversi ed intercettare i cambiamenti in atto nella società per rispondere ai bisogni e alle nuove priorità dei lavoratori. Queste caratteristiche fanno sì che numerosi italiani decidono di intraprendere una carriera nel settore che offre meritocrazia, flessibilità e autorealizzazione per il proprio futuro professionale. A rilevare i dati è, Associazione vendite dirette servizio consumatori, che rende noto ilcomplessivo e il numero di incaricati allanel 2022, pari rispettivamente a 751 milioni di euro e ad oltre 345mila unità. Nel dettaglio, analizzando i risultati ottenuti dalle quattro aree geografiche, emergono diversi dati. A incidere ...

Avedisco, con fatturato di 751 mln la vendita diretta conferma crescita Entilocali-online

Il settore degli acquisti diretti è in netta crescita di fatturato (+3,4% nel 2022) e di addetti (+3,6%). Flessibilità e guadagni proporzionati al merito avvicinano giovani e donne a questo mestiere ...