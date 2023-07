Atalanta | è ufficiale | Michel Ndary Adopo è arrivato a Zingonia

2023 - 07 - 10 12:14:57Adopo Michel Adopo è ufficialmente un nuovo giocatore dell'. Il centrocampista arriva dal Torino. 2023 - 07 - 10 12:02:11 Besiktas, obiettivo Tadic ...Qui sarà possibile anche acquistare in esclusiva la prima divisa di garadei granata, ...poteva confermare un accordo biennale già sancito e poteva farlo anche prima della sfida all', ...Si trasferisce all'Ankaragugu.12.23 -: l'ha reso noto l'arrivo a Bergamo di Adopo, che la scorsa annata a Torino ha totalizzato 11 presenze.11.58 -- Il Pisa ha ...

Atalanta, è ufficiale: arriva Michel Ndary Adopo L'Eco di Bergamo

[themoneytizer id=”99064-6] Milinkovic-Savic sembra ormai destinato a vestire la maglia dell’Al-Hilal, con la trattativa che nelle ultime ore sembra in fase di chiusura. Sky Sport pochi minuti fa ha ...Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il calciomercato entra nel vivo: tutte le trattative di lunedì 10 luglio ...