Atalanta | Adopo si presenta | 'Sono una mezz'ala box to box'

Commenta per primo L'amministratore delegato dell'Luca Percassi ha presentato così l'acquisto di, arrivato da svincolato dopo la fine del contratto col Torino: 'Per noi è un altro giorno importante, l'arrivo di Michel ci riempie d'...La conferenza stampa integrale della presentazione del nuovo centrocampista dell'in quel di Zingoniaè ufficialmente un nuovo giocatore dell', e oggi a Zingonia si è svolta la conferenza stampa per quanto concerne la sua presentazione. Ecco le sue ...Le dichiarazioni del giocatore e della società"L'è un grande club, quando ho saputo del suo interesse ho subito detto di sì, è una grande opportunità e la scelta migliore per me" sono ...

Atalanta, Adopo: "Sono riconoscente al Toro" Torino Granata

Prime parole da nuovo giocatore dell'Atalanta per Michel Adopo, che si presenta così: "Devo ringraziare il Torino, è il club che mi ha fatto conoscere al calcio italiano. Sono riconoscente verso di lo ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...