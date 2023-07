Assegno unico universale Inps | i pagamenti | le date di accredito 2023

(Di lunedì 10 luglio 2023) (Adnkronos) – Il primo '' sarà erogato a partire dal 17 luglio.è Bankitalia comunicano di aver concordato ledeidelle rate fino a dicembre, con ''la finalità di agevolare le famiglie che percepiscono l’per i figli a carico e rispondere alle esigenze di certezza dei tempi di erogazione''. Nel dettaglio, in favore dei beneficiari della prestazione già nei mesi precedenti oppure nei casi in cui la rata della prestazione non abbia subito variazioni, isaranno effettuati avverano nelle seguenti: 17, 18, 19 luglio; 18, 21, 22 agosto; 15, 18, 19 settembre; 17, 18, 19 ottobre; 16, 17, 20 novembre; 18, 19, 20 dicembre. Il ...

Il primo '' sarà erogato a partire dal 17 luglio. Inps è Bankitalia comunicano di aver concordato le date dei pagamenti delle rate fino a dicembre 2023, con ''la finalità di agevolare le famiglie ...L'Inps ha concordato con la Banca d'Italia le date dei pagamenti delle rate da luglio a dicembre 2023 per le famiglie che percepiscono l'e universale per i figli a carico. Lo rende noto un comunicato dell'Inps precisando che il "pagamento della prima rata della prestazione avverra' di norma nell'ultima settimana del mese ...Inps e Bankitalia hanno stabilito il calendario dei pagamenti fino a dicembre Il primo '' sarà erogato a partire dal 17 luglio. Inps è Bankitalia comunicano di aver concordato le date dei pagamenti delle rate fino a dicembre 2023, con ''la finalità di agevolare le famiglie ...

Assegno unico 2023, da luglio a dicembre ecco le date ufficiali di accredito. Tutte le info utili Orizzonte Scuola

Inizierà il 17 luglio la distribuzione dell'assegno unico per il mese attualmente in corso. Questo è l'annuncio di INPS e Bankitalia, che comunicano di aver stabilito le date per i pagamenti delle rat ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...