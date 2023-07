Arcigay e Gaynet contro Abodi | «Vogliamo un incontro»

(Di lunedì 10 luglio 2023) Le parole dei responsabili delle due associazioni per le dichiarazioni disu Jakub Jankto. I dettagli Rosario Coco, Presidente, e Marco Arlati, responsabile sportNazionale hanno scritto una nota congiunta per le parole del Ministrosul ritorno in Serie A di Jankto. PAROLE – «C’è ancora molta confusione sull’importanza del coming out, nello sport e nella società. Ci sono dati scientifici chiari che lo dimostrano, insieme all’esperienza dello sport di base e delle realtà Lgbt+. La discriminazione delle persone Lgbt+ è evidente: 6 persone su 10 hanno sperimentato il linguaggio omotransfobico nello sport: il 41% non dichiara il proprio orientamento sessuale o identità di genere, il che significa vivere con una maschera in qualsiasi contesto sociale (Ricerca Outsport 2019). Il successo ...

Schlein: "Dal ministro un classico argomento omofobo". Magi: "Chieda scusa". Arcigay e Gaynet hanno chiesto di incontrare il Ministro dello Sport. Nuova polemica per il governo targato Giorgia Meloni, per quanto detto dal Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, in ... Dopo le dichiarazioni di Abodi sono arrivate le parole di Rosario Coco, Presidente, e Marco Arlati, responsabile sport Arcigay Nazionale, che in una nota congiunta, hanno chiesto ...

Arcigay e Gaynet: "Il successo delle iniziative delle nostre associazioni nello sport dimostra che c’è un urgente bisogno di dialogo tra istituzioni e società civile" ...'Non faccio differenze di caratteristiche nella sfera privata', dice il ministro per lo sport. Opposizioni all'attacco. Schlein, 'Un classico argomento omofobo, frasi molto gravi' (ANSA) ...