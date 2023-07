Appuntamento presso la “Sede Universitaria Unipegaso Assisi”per l’Open Day di presentazione del corso Hackademy

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 10 luglio 2023) ASSISI, 10 luglio 2023 – L’Università telematica Pegaso di Assisi amplia la propria offerta formativa. L’è fissato per mercoledì 12 lugliola “Assisi”, oggi ancheufficiale Aulab, dove si svolgerà un Open Day per presentare questa nuova realtà specializzata nel formare studenti nella programmazione grazie alonline. Per l’occasione verrà presentata Aulab e tutta l’offerta formativa dell’Università in particolare unche si articola in 3 mesi, per un totale di più di 400 ore di formazione, 6 mesi di servizio di accompagnamento al lavoro con career advisor e 3 mesi di upskilling dopo ilcon 32 ore di lezioni avanzate per aumentare le ...