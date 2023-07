Apex | il film di Brad Pitt sulla Formula 1 | cosa sappiamo

(Di lunedì 10 luglio 2023), ilcon1, è attualmente in lavorazione: l'attore è a Silverstone per girare alcune scene. Eccoè al Gran Premio di Silverstone, in Inghilterra, per le riprese del suo nuovodedicato al mondo della1, il cui titolo dovrebbe essere. Prodotto da Apple Studios in collaborazione con F1, a dirigere è Joseph Kosinski, che con le scene d'azione a bordo di un mezzo sparato a tutta velocità ha dimostrato di avere ottimi argomenti: è suo infatti il grande campione d'incassi Top Gun: Maverick. L'attore premio Oscar, grande appassionato di F1, è stato avvistato in pista insieme a Damson Idris, ...

Del, per il momento, si sa tra pochino. Il titolo dovrebbe essere, come il nome della fittizia scuderia, ma non sono da escludere modifiche. Brad Pitt sarà Sonny Hayes, un ex pilota che ...

