Anticipazioni La Promessa | Puntate Spagnole | Jana Sfruttata Nei Campi!

(Di lunedì 10 luglio 2023)La: con l’inganno,viene inviata a lavorare in un’altra tenuta ma alla fine è costretta al lavoro nei campi. La ragazza è sfinita e sofferente… Laprosegue e, nel corso delle, arriveranno momenti molto difficili per. Quest’ultima infatti dovrà accettare di aver perso per sempre Manuel, ma allo stesso tempo dovrà fare i conti con un nuovo lavoro massacrante che le sarà affidato. Infatti sarà costretta a lavorare nei campi, e non più all’interno della tenuta.La: Jimena inganna! Nel corso delle...

Nell'episodio intitolato "La", a distanza di più di quarant'anni in un barile sul fondo di un lago vengono ritrovati i resti di una bambina uccisa da un colpo di proiettile. Max prende così ...Andiamo allenel dettaglio. Si parte dall' episodio 2×17 dal titolo La: Il laboratorio della polizia scientifica di Las Vegas fronteggia una grave minaccia. La squadra di ...La: Jana salva Curro da un incendio Cruz continuerà a trattare male Curro , rimproverandolo per aver quasi picchiato Jana . La marchesa non vuole che circolino voci negative ...

“La promessa”, le anticipazioni: Curro aggredisce Jana Tv Sorrisi e Canzoni

“CSI: Vegas” in onda alle 21.20 su Rai 2. Nell’episodio intitolato “La promessa”, a distanza di più di quarant'anni in un barile sul fondo di un lago vengono ritrovati i resti di una bambina ...L'assunzione segreta di Lope Ruiz (Enrique Fortun) nella cucina de La Promessa indispettirà parecchio Candela Garcia (Teresa Quintero). Non a caso, nelle ...