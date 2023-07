Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | martedì 11 luglio

Terra amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 9 al 14 luglio La Gazzetta dello Sport

Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 11 luglio: trama della puntata in onda martedì 11 luglio 2023 della soap opera turca Canale 5.Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda l'11 luglio 2023 su Canale 5 rivelano che Fekeli non crede ai suoi occhi: Fikret, suo nipote, è a Cukurova!