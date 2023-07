Annemiek van Vleuten ha trovato le risposte

(Di lunedì 10 luglio 2023)vannon era più abituata a passare una primavera con tante domande e pochissimeconfortanti. Era dal 2015 che raggranellava e metteva da parte almeno un po' di soddisfazioni già a inizio stagione: qualche vittoria, qualche ottimo piazzamento nelle grandi corse, più di un successo in quelle gare che fanno sono il sono l’obbiettivo di tutti, ma che le vincono in poche, solo le più forti: Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Valkenburg Hills Classic (che fino a quando è stata disputata era parecchio ambita), Omloop Het Nieuwsblad, Durango-Durango Emakumeen Saria, Strade Bianche. Otto anni nel ciclismo sono molto, a volte una carriera intera. La sua è parecchio più lunga, è iniziata nel 2008, a ventisei anni, tardi ma lo si può capire: prima c’era il calcio, giocato a buon livello e soprattutto lo studio di ...

Si è concluso con un episodio poco edificante il Giro Donne 2023 . Al termine della corsa rosa, un uomo ha scavalcato le transenne e ha rubato la borraccia dalla bici della vincitriceVleuten , l'atleta olandese del Movistar Team. In basso il video dell'accaduto.Nessun Iframes 10 - 7 - 2023 - -Vleuten domina il Giro d'Italia femminile. La 40enne olandese, campionessa del mondo in carica, si è aggiudicata la corsa a tappe mantenendo la maglia rosa anche nell'ultima frazione, da ...Il Giro d'Italia continua ad essere una questione diVleuten. Gi vincitrice lo scorso anno, oltre che nel 2018 e nel 2019, l'olandese ha conquistato per la quarta volta in carriera la Corsa Rosa. Scattata con un agevole vantaggio di 3'56 ...

