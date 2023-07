Anm | Santalucia | accusa di volere scontro totalmente infondata

Così il presidente dell'Associazione vazionale magistrati, Giuseppeospite di Sky Tg 24, ... "Non è assolutamente vero", ha sottolineato il presidente dell'. 10 luglio 2023... dopo che ieri era stato il presidente Giuseppea ribadire che la magistratura non politica e non è partigiana. Il segretarioSalvatore Casciaro - Ansa "È un falso e mina la fiducia ...Il presidente dell', Giuseppeha dichiarato: " il sospetto che queste proposte vengano sbandierate non perché si crede che servano a migliorare l'attuale sistema ma come misura di ...

Giustizia, l’Anm è allergica alle critiche: “Governo fazioso contro i magistrati” Il Tempo

Roma, 10 lug. (askanews) - "E' un'accusa totalmente infondata Come si fa a dire che abbiamo iniziato lo scontro Siamo rimasti attoniti di fronte a accusa ...Roma, 10 lug. (LaPresse) - In riferimento ai casi Santanché e Delmastro, "se si pensa che un procedimento, per il fatto che coinvolga un politico, sia un'arma ...