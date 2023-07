Angelo Pace | il ragazzo morto durante una gita in moto

, un giovane di 31 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale durante una gita in moto alle porte di Roma, sulla via dei Laghi, il 9 luglio. L'incidente è avvenuto quando ..., trentuno anni, è morto durante una gita in moto. Un incidente stradale avvenuto alle porte dei Roma, sulla via dei Laghi, gli è stato fatale nella giornata di domenica 9 luglio. Il ...... il questore Carmine Soriente , il presidente della provincia Camillo D', la presidente ... nonché la forza dirompente di tutti i nostri sorrisi che invocano senza se e senza ma la. Un ...

La gita in moto finisce in tragedia, Angelo muore a 31 anni a Rocca di Papa RomaToday

Era a bordo della sua moto, una Suzuki 750, quando si è scontrato con una Dacia Sandero ai Pratoni del Vivaro, Castelli Romani ...A Lerici si avvicina la 47ma edizione della Festa di Avvenire. La festa inizia sabato prossimo 15 luglio e proseguirà sino alla domenica 23 luglio. Ad aprirla sarà come sempre il vescovo diocesano Lui ...