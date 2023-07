Angelika Hutter ricoverata in psichiatria Il giudice | Resta in carcere

I funerali delle tre persone uccise dovrebbero svolgersi la prossima settimana, dopo il nulla osta della Procura. Dovrebbe tenersi quest'oggi l'udienza per la convalida dell'arresto di, la ragazza tedesca di 32 anni che il 6 luglio, a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese, ha investito una famiglia, uccidendo il 48enne Marco Antonello, suo figlio Mattia, 2 anni, e ...15.24 Famiglia travolta, convalidato il fermo Convalidato dal Gip il fermo per, la 32enne tedesca che ha travolto e ucciso con la sua auto tre persone, tra cui un bimbo di 2 anni, a Santo Stefano di Cadore (Belluno). La donna è accusata di omicidio stradale ...AGGIORNAMENTO 10 LUGLIO Convalidato dal gip Enrica Marson il fermo per omicidio stradale plurimo nei confronti di, la 32enne tedesca che ha travolto e ucciso tre persone, tra cui un bimbo di 2 anni, a Santo Stefano di Cadore. Secondo quanto si è appreso la donna non ha preso parte all'...

Famiglia travolta a Santo Stefano di Cadore: convalidato fermo, donna in psichiatria TGCOM

