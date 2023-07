Andrea Bocelli risponde alle discussioni tra Kim e Kourtney Kardashian

(Di lunedì 10 luglio 2023) Chi l’avrebbe mai detto chesarebbe stato tirato in ballo in una faida tra le sorelle? La replica del tenore su Instagram è la ciliegina sulla torta

In occasione dell'Orvieto4evershow, condivide il palco coned Usher. A febbraio 2018 esce Straordinario trip, ospite d'onore il sax di James Senese. Nel 2019 partecipa ad "All together ...... per quanto riguarda le luci Mariano de Tassis, curatore della parte di lighting show design per Claudio Baglioni, Renato Zero, Jovanotti, Litfiba, Cesare Cremonini, Gianni Morandi e. ...Vantano collaborazione con grandi nomi della scena italiana e internazionale tra i quali Mario Biondi, Marco Mengoni, Swingle Singers, Gigi D'Alessio, Luca Barbarossa,, Fiorello, ...

Andrea Bocelli, il tenore conteso da Kim e Kourtney Kardashian: ecco le (discutibili) ragioni Io Donna

Chi l’avrebbe mai detto che Andrea Bocelli sarebbe stato tirato in ballo in una faida tra le sorelle Kardashian La replica del tenore su Instagram è la ciliegina sulla torta ...«Lusingato che entrambe amiate la mia voce, e sarò sempre felice di cantare per voi» ha scritto il cantante su Instagram ...