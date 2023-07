Andrea Agnelli sanzionato anche per le manovre stipendi | 16 mesi all’ex presidente della Juventus

(Di lunedì 10 luglio 2023) Dopo i due anni per il caso plusvalenze, altri 16di squalifica per le, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, hal’ex, disponendoun’ammenda di 60mila euro. Il procuratore federale aveva richiesto 20di inibizione. A breve l’articolo completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

