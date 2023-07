Andrea Agnelli | procura Figc chiede 20 mesi di squalifica

(Di lunedì 10 luglio 2023) (Adnkronos) – Ladellaha chiesto un'inibizione di 20per, ex presidente della Juventus, nel procedimento davanti al Tribunale federale e relativo alla 'manovra stipendi' varata dal club bianconero nelle stagioni condizionate dal covid. Nello stesso procedimento, la Juve ha patteggiato una sanzione pecuniaria da 780mila euro. I 20disi andrebbero ad aggiungere ai 2 anni già confermati dal collegio di Garanzia per il processo plusvalenze. La sentenza del tribunale federale è attesa in giornata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

La procura della Figc ha chiesto un'inibizione di 20 mesi per, ex presidente della Juventus, nel procedimento davanti al Tribunale federale e relativo alla 'manovra stipendi' varata dal club bianconero nelle stagioni condizionate dal covid. Nello ...UFFICIALE - La Procura FIGC chiede altri 20 mesi di squalifica per. La richiesta di una nuova squalifica è stata avanzata oggi durante l'udienza di primo grado presso il tribunale federale nazionale per il secondo filone dell'inchiesta Prisma, ...Questa mattina c'è stata l'udienza davanti al Tribunale federale nazionale dell'ex presidente della Juventus,, per il caso legato alla manovra stipendi, ai rapporti con gli agenti e alle partnership sospette. La procura federale, durante l'udienza, ha chiesto 20 mesi di inibizione che si ...

Andrea Agnelli, la Procura Figc chiede altri 20 mesi di squalifica Corriere dello Sport

Giornata di attesa per Andrea Agnelli, in considerazione del fatto che questa mattina c'è stata l'udienza davanti al Tribunale federale nazionale dell'ex presidente della ...Ulteriori 20 mesi di inibizione da sommare ai 2 anni già comminati e confermati dal collegio di Garanzia dello sport. È la richiesta che la Procura della Federcalcio ha formulato al tribunale federale ...