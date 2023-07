Ambiente | Gelmini Az-Iv | ' per transizione serve meno ideologia'

(Di lunedì 10 luglio 2023) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Se non vogliamo spazzare via intere filiere produttive, laecologica ha bisogno di. Sì alla sostenibilità ambientale, ma si accompagnino le imprese in questo percorso per renderle davvero protagoniste, tutelando competenze e posti di lavoro". Lo scrive su Twitter Mariastella, senatrice di Azione e Italia viva e portavoce di Azione.

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Se non vogliamo spazzare via intere filiere produttive, la transizione ecologica ha bisogno di meno ideologia. Sì alla sostenibilità ambientale, ma si accompagnino le imprese in questo percorso per renderle davvero protagoniste, tutelando competenze e posti di lavoro". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, senatrice di Azione e Italia viva e portavoce di Azione.