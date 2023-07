Amalfi | concerto jazz con la voce unica di Ronnie Jones

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiÈ la storia della musica, cantante e compositore statunitense, tra gli artisti più eclettici e versatili dello scenario musicale internazionale. Un nuovo, straordinario appuntamento diin, con l’energia travolgente di. Un viaggio tra, soul, black music, con contaminazioni funky e disco, in programma il prossimo venerdì 14 luglio 2023 alle ore 22. Piazza Duomo adsi trasforma in un grande anfiteatro naturale, pronta ad accogliereper una serata tutta da ballare e cantare. Una carriera di successo, quella di, partita negli anni ’60 quando fu scelto da Alexis Korner, “padre” del blues inglese, come cantante solista per uno dei suoi gruppi più noti, i “Blues Incorporated” ...

Mezzacapo di Maiori è ospitato il "Summer Interlude" dell'Coast Music & Arts Festival che, domenica 9 luglio (ore 21, ingresso libero), vedrà di scena affermati pianisti americani.

«Amalfi in Jazz è una delle rassegne di punta dell'estate amalfitana, che cresce di anno in anno. Dopo il sound trascinante del concerto di apertura della scorsa settimana, che ha fatto ballare tutta ...