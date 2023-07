(Di lunedì 10 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) –annuncia la nomina dicome, membro del Comitato di Direzione, che riporterà a Laurent Rossi, CEO di. In questo ruolo,dirigerà le attività diin tutte le discipline del motorsport.La nuova organizzazione contribuirà a semplificare e rafforzare la governance disotto la direzione di Laurent Rossi, con la creazione di centri funzionali, dopo l’arrivo, quest’anno, di Philippe Krief comeIngegneria e Performance Prodotto, e di Antonino Labate, comeVendite, Marketing e Customer Experience.“Con quest’annuncio,conferma il suo ...

ROMA -annuncia la nomina diFamin come DirettoreMotorsports, membro del Comitato di Direzione, che riporterà a Laurent Rossi, CEO di. In questo ruolo,Famin dirigerà le attività diin tutte le discipline del motorsport. La nuova organizzazione contribuirà a semplificare e rafforzare la governance disotto ...... fino alle categorie di secondo piano nelle quali la divisione del Gruppo Renault opera nel motorsport, saràFamin la nuova figura di riferimento. La nomina a vicepresidenteMotorsport è ..., Famin nuovo vicepresidente Ancora cambiamenti gerarchici a Enstone. Laha annunciato la promozione diFamin alla carica di vicepresidente diMotorsports: l'ingegnere guiderà ogni attività del gruppo in tutte le discipline motoristiche, Formula 1 ...

Alpine, Bruno Famin nuovo direttore Motorsports - Ildenaro.it Il Denaro

ROMA (ITALPRESS) – Alpine annuncia la nomina di Bruno Famin come Direttore Alpine Motorsports, membro del Comitato di Direzione, che riporterà a Laurent Rossi, CEO di Alpine. In questo ruolo, Bruno Fa ...Il ruolo di vicepresidente lo porta in una posizione gerarchicamente subordinata al solo a.d. Rossi. Famin gestirà tutti i programmi sportivi Alpine, F1 compresa ...