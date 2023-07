Almeno 22 vittime per le piogge monsoniche nel nord dell' India

E' salito a 22 il numero delledelle piogge monsoniche che dal fine settimana stanno mettendo in ginocchio il nord dell'India, causando gravi allagamenti e frane negli stati dell'Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh,...Che ha già causato quattroe che sembra essersi diffusa massicciamente proprio dopo il ... con 18 dei 24 dipartimenti del Paese che hanno segnalatoun individuo affetto dalla sindrome. ...... che lo caratterizza dacinque anni. E neanche il codice genetico del 32 enne risultava ... la 18enne era stata trasferita in ospedale e avviato - come da prassi - il percorso rosa per le...

Armato di coltello fa una strage in un asilo: almeno 6 morti in Cina, 3 ... Fanpage.it

E' salito a 22 il numero delle vittime delle piogge monsoniche che dal fine settimana stanno mettendo in ginocchio il nord dell'India, causando ...Si contano almeno due morti e circa dodici persone disperse a causa delle gravi alluvioni che nelle ultime ore hanno messo in ginocchio diverse zone a sud del Giappone. Immagini devastanti arrivano ...