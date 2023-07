Alluvione Emilia Romagna | Tiziano Ferro devolve 200mila euro

(Di lunedì 10 luglio 2023) (Adnkronos) – Domani, martedì 11 luglio,si esibirà sul palco dello stadio Dall’Ara di Bologna. L’artista ha deciso dire 200.000a favore delle popolazioni alluvionate attraverso l’Associazione Italia Loves. Il cantante contribuirà alla raccolta fondi nata dall'evento dello scorso 24 giugno a Campovolo, a cui non aveva potuto prendere parte perché impegnato in uno dei due appuntamenti romani del suo tour Tzn 2023 (Live Nation). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

L'artista si esibirà domani sul palco dello stadio Dall'Ara di Bologna Domani, martedì 11 luglio, Tiziano Ferro si esibirà sul palco dello stadio Dall'Ara di Bologna. L'artista ha deciso di devolvere ...... supportare le forze dell'ordine, per realizzare mense e somministrare pasti, come accaduto durante la pandemia, in occasione del terremoto del centro Italia e della recentedell'- ...Specialisti del soccorso alpino militare appartenenti al Reggimento hanno inoltre preso parte alle operazioni in favore delle popolazioni colpite dall'dello scorso maggio ine ...

Alluvione in Emilia-Romagna, la ricostruzione con i soldi dell’azzardo Avvenire

Tiziano Ferro, domani 11 luglio in concerto allo stadio Dall'Ara di Bologna, ha deciso di offrire il proprio contributo alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna donando 200.000 euro attraverso ...Come comportasi in caso di perdita di documenti per cause di forza maggiore: i chiarimenti delle Entrate per i comuni alluvionati e non solo ...