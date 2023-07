Allegato G ATA 24 mesi | si compila entro domani 11 luglio | serve per supplenze da graduatorie di istituto

(Di lunedì 10 luglio 2023), martedì 11, gli aspiranti ATA inseriti in graduatoria 24, possono presentare l'G su Istanze online. L'siper scegliere le scuole da cui essere convocati per ledadi. L'articolo .

Non compila l'G l'aspirante che in fase di compilazione della domanda24 mesi ha scelto di rinunciare alle supplenze compilando la sezione F. GUIDA MINISTERO NOTA Gli Uffici scolastici ......provvisorie24 mesi 2023/24. Le graduatorie vengono utilizzate per i ruoli e per le supplenze. Fino all'11 luglio, inoltre, gli aspiranti possono scegliere le massimo 30 scuole tramiteG.... allora ci pensa il giudice a ricollocare nel giusto modo il lavoratore docente o. Anche il ... ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadroalla ...

Graduatorie ATA 24 mesi: l’allegato G è disponibile fino all’11 luglio. Max 30 scuole, ordine scelta non incide su convocazioni Orizzonte Scuola

Fino a martedì 11 luglio è disponibile su Istanze online la finestra per la compilazione dell’allegato G. L’istanza può essere presentata da coloro che, iscritti nelle graduatorie ATA 24 mesi, ...Esaminate le domande da parte delle commissioni, gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi 2023/24 ... possono scegliere le massimo 30 scuole ...