Alessandro Calori torna su Perugia-Juventus | “Grazie a quella vittoria abbiamo conquistato l’Intertoto”

(Di lunedì 10 luglio 2023)racconta degli aneddoti su, ex giocatore del Brescia e dell’Udinese, al quotidiano sportivo Tuttosport, èto a parlare del suo gol al “Curi” in. Una rete che regalò lo scudetto ai biancocelesti e lo fece perdere ai bianconeri, squadra di cui lui era tifoso. Ecco alcuni estratti dell’intervista. ?…?, cosa le resta di quel 14 maggio 2000 irreale al “Curi” dove lei, che da piccolo era tifoso Juventino divenne il più odiato dai sostenitori bianconeri? “Si dava per scontata ladella Juve perché ilera ormai salvo, in realtà si tende a dimenticare chea quel successo ...

L'ex calciatore del Brescia, nonché ex allenatore della Primavera della Lazio, è stato intervistato a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà.ha raccontato della cena tra gli ex compagni ...Serata passata con Dario Dainelli, Federico Giunti,e il team manager Edoardo Piovani hanno accolto calorosamente Pep, che non ha mai dimenticato Brescia e i suoi amici con i quali ...... in cui in difesa giocava anchePierini. Nel 1994, i friulani lo rimandarono in prestito ... In difesa, i già citati Bertotto e Pierini, schierati accanto ae davanti al portiere Turci, ...

Tuttosport, Calori: "Quel gol bagnato alla Juve forse l'ho pagato caro" Udinese Blog

L’ex difensore del Perugia si confessa sul pomeriggio bagnato del Curi di quel 14 maggio 2000: “Regalai il titolo alla Lazio togliendolo alla mia squadra del cuore” ...L’ex difensore del Perugia si confessa sul pomeriggio bagnato del Curi di quel 14 maggio 2000: “Regalai il titolo alla Lazio togliendolo alla mia squadra del cuore” ...