Al via il primo ‘Life Talk’ di A2A dedicato al valore dell’acqua

(Di lunedì 10 luglio 2023) Un percorso accademico con il coinvolgimento di key opinion leaders ed esperti del mondo scientifico per indagare il rapporto tra natura e benessere umano nella sua sintesi più essenziale: l’alimentazione Al via da oggi i Life Talks, il nuovo percorso avviato da A2A per promuovere una riflessione sulla gestione responsabile delle risorse e la salvaguardia degli elementi necessari alla vita, che prevede un ciclo di tre incontri dedicati ad Acqua, Energia e Ambiente. Il Gruppo, in partnership con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN), centro di eccellenza per lo studio della sostenibilità e sovranità dei sistemi alimentari, ha avviato un percorso accademico con il coinvolgimento di key opinion leaders ed esperti del mondo scientifico per indagare il rapporto tra natura e benessere umano nella sua sintesi più essenziale: l’alimentazione. A2A ha voluto dedicare il ...

La contabilizzazione delle emissioni sarà al centro delinventario globale - una valutazione ... L'UNFCCC ha affermato in una rispostae - mail alle domande che non ci sono piani concreti per ...La battaglia tra Charles Leclerc e George Russell per la quarta posizione nelstint è stata l'...difesa da parte di Leclerc che il pilota Mercedes non ha gradito al punto che ha evidenziato...... il prossimo 29 settembre, quando il Cav avrebbe compiuto 87 anni, sarà inaugurata "Silvio ... Ilcittadino si riferiva anche a Pier Silvio Berlusconi, che ha sempre apprezzato Portofino al ...

Riqualificazione al via in via Primo Maggio il Resto del Carlino

15.57 - In partenza il corteo della Curva Sud a Milanello 15.30 - CLICCA QUI per leggere tutte le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa. 15.10 - Durante la ...C'è una prima informazione di garanzia nell'indagine della Procura di Milano sul rogo nella Rsa Casa dei Coniugi nel quale, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, sono morti sei anziani. (ANSA) ...