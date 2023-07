Al Coop fi di Carlo del Prete parte la raccolta bottiglie pet Installato un ecocompattatore

(Di lunedì 10 luglio 2023) (Adnkronos) - Inaugurato questa mattina nel parcheggio del supermercato di Viadel, a Firenze, l'per il recupero e il riciclo delledi plastica. Per i soci e clienti un punto o un centesimo per ogni bottiglia conferita. A questa prima installazione, ne seguiranno altre a Firenze e in Toscana Firenze, 10 luglio 2023. È stato inaugurato questa mattina al.fi di Viadel, a Firenze, l'per ladiin PET conferite dai consumatori, alla presenza di AndreaGiorgio, Assessore all'Ambiente e transizione ecologica del Comune di Firenze, Cristiano Balli, Presidente del Quartiere 5 Comune di Firenze, di Viviana Quaglia, Presidente Sezione soci ...

