Agnelli | la procura della Figc chiede altri 20 mesi di inibizione

(Di lunedì 10 luglio 2023) Questo pomeriggio ci sarà la nuova sentenza per l’ex presidenteJuventus Andrea. In queste ore, intanto, laFedercalcio ha chiesto 20di squalifica da aggiungere ai 2 anni già confermati dal collegio di Garanzia dello sport. Il Corriere dello Sport scrive: “La richiesta di una nuova squalifica è stata formulata oggi durante l’udienza di primo grado al tribunale federale nazionale per il secondo filone figlio dell’inchiesta Prisma (manovre stipendi, rapporti con gli agenti e partnership sospette) che vedecome unico imputato dopo i patteggiamenti (con multe) dello scorso 30 maggio per glidirigenti deferiti.non ha rinunciato al ricorso per le plusvalenze (domani palla al Tar) e così è stato ...

...della Federcalcio ha chiesto 20 mesi di inibizione, da aggiungere ai 2 anni già comminati e confermati dal collegio di Garanzia dello sport, per l'ex presidente della Juventus, AndreaE' proprio quello che sta succedendo ad, scrive Ziliani, che, non avendo aderito al patteggiamento tra Juventus eFigc, deve sottoporsi al giudizio del Tribunale federale.non ...Andreaè stato inibito per 2 anni e può ricorrere proprio perché non ha patteggiato come ... I due filoni (plusvalenze e 'manovra stipendi'), l'indagine delladi Torino e quella Federale:...

Andrea Agnelli, la Procura Figc chiede altri 20 mesi di squalifica Corriere dello Sport

La richiesta di una nuova squalifica è stata formulata oggi durante l’udienza di primo grado al tribunale federale nazionale per il secondo filone figlio dell’inchiesta Prisma ...Inizia oggi un doppio round di udienze, prima al Tribunale Federale e poi al Tar, dove l’ex presidente della Juventus è rimasto il solo imputato sia per la questione plusvalenze sia per le manovre sti ...