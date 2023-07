Affare low cost per il Napoli | acquisto per soli 3 milioni di euro

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ilinizia a muoversi sul mercato. De Laurentiis è pronto a regalare a Rudi Garcìa il primo colpo:lowda 3 milioni di euro. Il, nella stagione che sta per cominciare avrà un compito molto complicato. Gli azzurri, infatti, dovranno difendere lo scudetto vinto la passata stagione. Alla guida della squadra che tenterà l’assalto al secondo scudetto in fila ci sarà Rudi Garcìa, con Luciano Spalletti che ha preferito fare un passo indietro per rigenerare le energie profuse nella passata stagione. Il nuovo tecnico deldovrà far fronte ad una piazza esigente e a diversi cambiamenti all’interno della rosa. L’ex allenatore di Marsiglia e Roma dovrà fare a meno di Kim Min Jae. Il difensore coreano sarà ufficializzato a breve dal Bayern Monaco. Kim ha già svolto la prima parte ...