(Di lunedì 10 luglio 2023) Zingonia. “Unaper crescere tanto e per fare il salto di qualità”. Così Michel Ndarysi èto alnella sua prima conferenza stampa da giocatore nerazzurro. Dopo l’ufficialità arrivata nella mattinata di lunedì (10 luglio), al pomeriggio le prime parole: “Quandosi è interessata non ho avuto dubbi”, ha affermato. “Devo ringraziare il Torino per avermi portato in Italia: mi ha fatto conoscere il calcio italiano, voglio essere riconoscente verso di loro”, è stato l’esordio, collegandosi poi alle similitudini di pensiero tra Ivan Juric e Gasperini: “È vero che hanno sistemi di gioco simili, ma ogni allenatore è diverso. Mister Juric mi ha fatto imparare tanto, ora sono felice di conoscere mister Gasperini, uno dei migliori in Italia: ...

La conferenza stampa integrale della presentazione del nuovo centrocampista dell'Atalantain quel di Zingoniaè ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta, e oggi a Zingonia si è svolta la conferenza stampa per quanto concerne la sua presentazione. Ecco le sue parole. SCELTA L'ATALANTA - "......Michel(anche lui classe 2000), ex Torino, all' Atalanta . E regala ai parigini uno dei difensori più forti in circolazione, che noi conosciamo molto bene. Al di là delle Alpi, il PSG...Nel secondo tempo il francese lo mette in crisi Gineitis 6 Sia San Siro con un colpo di ...e ricco di iniziativa (45' Linetty 6 Mette in campo il suo peso e la sua esperienza)6,5 ...

Adopo si presenta: “Ho scelto l’Atalanta perché è una grande opportunità” BergamoNews.it

Dopo Adopo, Kolasinac e Bakker i nerazzurri provano a puntellare l'attacco con il 22enne maliano: ma la trattativa entrerà nel vivo solo in caso di una partenza nel reparto avanzato ...Dall'1 luglio si possono depositare i contratti: i nerazzurri hanno già in mano quello dell'ex Torino e a breve potrebbero chiudere anche con il bosniaco. Tanti i pezzi pregiati sui quali si sono posa ...