Adopo-Atalanta | la conferenza stampa LIVE del nuovo centrocampista nerazzurro

B. C. rivolge un caloroso benvenuto a Michel Ndary, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra".Ora, ecco anche l'annuncio ufficiale da parte del club: Michelè un nuovo giocatore dell'. Centrocampista francese, arriva da svincolato dopo che la scorsa stagione ha collezionato 11 ...Il francese si è legato agli orobici dopo aver totalizzato 11 presenze con i granata BERGAMO - Michel Ndaryè ufficialmente un giocatore dell'. Il centrocampista francese si è legato al club nerazzurro dopo che nella scorsa stagione, 2022/23, ha totalizzato 11 presenze col Torino, di cui 9 in ...

