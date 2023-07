Addio ad Arnaldo Forlani | i funerali di Stato a Roma

(Di lunedì 10 luglio 2023) I politici presenti In prima fila i tre figli Alessandro, Luigi e Marco e sei nipoti. E poi Elio Pasquini, lo storico segretario personale di. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha ...

Leggi Anche MortoForlani, storico leader della Democrazia Cristiana Il ricordo di Mattarella Il capo dello Stato, che proviene dallo stesso partito di cui Forlani fu leader, ne ha ricordato ...Funerali di Stato nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma, per l'ex leader della Democrazia cristiana ed ex presidente del Consiglio,Forlani, scomparso lo scorso 6 luglio a 97 anni. Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, assente la premier Giorgia Meloni in ...Sono in corso, nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma, i funerali di Stato del leader democristiano ed ex presidente del Consiglio,Forlani . Presente, tra le autorità, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . In rappresentanza del Senato, Pier Ferdinando Casini , per la Camera è presente il presidente di ...

Addio ad Arnaldo Forlani, i funerali di Stato nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur RaiNews

Ultimo saluto ad Arnaldo Forlani. Per lo storico leader della Democrazia Cristiana morto il 7 luglio, sono stati celebrati i funerali di Stato nella Basilica di San Pietro e Paolo a Roma. A rendergli ..."Democratico cristiano fino in fondo, europeista, atlantista, ha cercato la pace e ha creduto profondamente nel valore dell'alleanza e non ha mai ritenuto che gli avversari politici fossero nemici, un ...