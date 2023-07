Accordo Confindustria-Intesa Sanpaolo | 3 miliardi per le imprese sarde

(Di lunedì 10 luglio 2023) CAGLIARI (ITALPRESS) – Transizione sostenibile, indipendenza energetica e digitalizzazione delle pmi. Sono i punti cardine della declinazione territoriale sarda dell'tra, presentata a Cagliari nell'ambito di un incontro che ha messo in luce le prospettive economiche del territorio e le leve per la crescita. Siglato nell'ottobre 2021, in una congiuntura economica ancora condizionata dalla pandemia, il protocollo nazionale allora sottoscritto dal Presidente diCarlo Bonomi e dal CEO di, Carlo Messina, individuava alcuni strumenti utili per affrontare la crisi. Oggi l'Associazione di rappresentanza dellemanifatturiere e di servizi e il Gruppo bancario rafforzano la ...

Unche porta in dote tre miliardi di euro destinati a supportare le imprese sarde. È la declinazione per la regione Sardegna dell'siglato a livello nazionale trae Intesa San Paolo nell'ottobre 2021, che prevedeva strumenti utili al mondo produttivo per affrontare la crisi pandemica. L'iniziativa è stata ...Presentata oggi a Cagliari agli imprenditori sardi la declinazione territoriale dell'trae Intesa Sanpaolo, nell'ambito di un incontro che ha messo in luce le prospettive economiche del territorio e le leve per la crescita . Siglato nell' ottobre 2021 , in una ...... Marco Piccitto; del vicepresidentecon delega al Digitale e vice president of Cisco ... La giornata si concluderà con la firma dell''Insieme per la trasformazione digitale' tra il ...

Accordo Confindustria-Intesa, 3 miliardi a imprese sarde QUOTIDIANO NAZIONALE

Sono i punti cardine della declinazione territoriale sarda dell’accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, presentata a Cagliari nell’ambito di un incontro che ha messo in luce le prospettive ...Un accordo da tre miliardi di euro per supportare nella transizione sostenibile, l’indipendenza energetica e la digitalizzazione delle piccole medio imprese sarde. È la declinazione per Sardegna dell' ...