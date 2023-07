Accoltellato in carcere l' ex medico che abusava delle ginnaste

(Di lunedì 10 luglio 2023)al collo, alla schiena e al petto da un detenuto deldella Florida dove sta scontando una condanna di 175 anni per aver molestato e abusato di giovani atlete affidate alle sue ...

Larry Nassar accoltellato in carcere. L’ex medico della federazione era stato condannato per aver molestato... Corriere della Sera

L'ex medico della Federazione di ginnastica statunitense è stato aggredito domenica da un altro detenuto, che lo ha colpito dieci volte. I secondini lo hanno salvato da morte certa.Accoltellato al collo, alla schiena e al petto da un detenuto del carcere della Florida dove sta scontando una condanna di 175 anni per aver molestato e abusato di giovani atlete affidate alle sue cur ...