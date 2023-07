Accoltellato in carcere ex medico Federazione ginnastica Usa

Larry Nassar è statonel penitenziario di Coleman, in Florida . L'ex medico della nazionale statunitense di ginnastica si trova indopo la condanna per aver abusato sessualmente di centinaia di atlete ...Larry Nassar, l'ex medico della Federazione di ginnastica Usa condannato per aver molestato decine di atlete, è statopiù volte durante una lite ieri con un altro detenuto neldella Florida dove sta scontando la sua condanna. Lo riporta Nbc news. Nassar, 59 anni, è stato colpito due volte al ...La7.it - Larry Nassar, l'ex medico della nazionale di ginnastica statunitense è statodomenica scorsa alla schiena e al petto in seguito ad un alterco con un altro detenuto, all'interno ...

Larry Nassar accoltellato in carcere. L’ex medico della federazione era stato condannato per aver molestato... Corriere della Sera

Larry Nassar, l'ex medico della Federazione di ginnastica Usa condannato per aver molestato decine di atlete, è stato accoltellato più volte durante una lite ieri con un altro detenuto nel carcere del ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...