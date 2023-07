" Quello usato dal ministro Andrea"è uno di classici argomenti omofobi: fate pure quello che volte, basta che non si veda perchè non avete pieno diritto di cittadinanza". Così Ellya ...... del gruppo Gedi, a proposito delle dichiarazioni del ministrosul calciatore Jakub Jankto . ' Non c'è nessuna ostentazion e - aggiunge- nel dichiarare quello che si è. Mi sembra un ...Le parole del ministrosono "molto gravi", ha usato "uno dei classici argomenti omofobi". Lo ha detto la segretaria Pd Ellyparlando a 'Metropolis' sui siti del gruppo Gedi. Il ragionamento, insiste la,...

Abodi,Schlein: parole molto gravi, argomenti omofobi www.ildomanid'italia.eu

Roma, 10 lug. (askanews) - Le parole del ministro Abodi sono 'molto gravi', ha usato 'uno dei classici argomenti omofobi'. Lo ha detto la ...Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Quello usato dal ministro Andrea Abodi “è uno di classici argomenti omofobi: fate pure quello che volte, basta che non si veda perchè non avete pieno diritto di cittadinanz ...